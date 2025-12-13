1
FERRAZZINI, Carlos (Charly)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FERRAZZINI, Carlos (Charly). - Club La Virazon despide a su socio fundador y acompaña a la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Con la reforma laboral, la Anses dejaría de recaudar unos US$ 2500 millones de fondos jubilatorios
- 3
ARCA denunció a la AFA y a “Chiqui” Tapia por apropiación indebida de tributos
- 4
Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería