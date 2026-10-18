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LA NACION

FRANCAVILLA, Elena

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCAVILLA, Elena, q.e.p.d. Su hija Florencia Nuñez y su hermano Carlos Francisco Francavilla participan su fallecimiento y agradecen una oración a su memoria.

FRANCAVILLA, Elena, q.e.p.d. Sus primos Ferrario, con sus hijos y nietos, despiden a Elenita con gran tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCAVILLA, Elena, q.e.p.d. Horacio H. Savoia participa con pesar su fallecimiento, acompaña a Carlos y Florencia en este momento de dolor y ruega una oración en su memoria.

FRANCAVILLA, Elena. - Con profunda tristeza, despedimos a Elena y acompañamos con mucho cariño a Florencia y Carlitos Francavilla. Tus amigos Nora y Alcides Rossello.

FRANCAVILLA, Elena, q.e.p.d., falleció el 14-10-2026. - María Teresa Giraldes participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con el cariño de siempre a su hija Florencia y a su querido hermano Carlos en este momento tan difícil. Ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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