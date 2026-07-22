SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GANDOLFO, Jorge, q.e.p.d. - Miguel Ángel Emery, junto con Cynthia y Flia., despiden al queridísimo amigo de toda una vida acompañando a Sonia y los chicos con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa