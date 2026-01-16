LA NACION

GARCÍA LLORENTE, Agustín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA LLORENTE, Agustín (Padre). - Tus hijos Agustín, María Luisa, Genara, Sofía, Santiago, Martín, Rafael, Josefina, Javier, Pablo, Maria y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor la partida al reino de los cielos de nuestro padre y lo encomiendan en sus oraciones.

GARCÍA LLORENTE, Agustín (Padre), q.e.p.d. - Sus hijos María Luisa y Francisco García Santillán, sus nietos y bisnietos participamos la muerte del querido Padre, agradeciendo haberlo tenido tanto tiempo con nosotros y pidiendo una oración por su alma.

GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - Sus hijos María I. García y Pérez del Cerro y Sebastián J. Molinos, sus nietos Juan Pablo y José Molinos despiden a Padre y acompañan a sus hermanos y familias con oraciones y tristeza.

GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - Isabel y Jaime Zaragoci, Margarita y Martín García Santillán, Mariana y Alberto García Santillán e Inés y Diego García Santillán participan su fallecimiento y acompañan con todo su afecto a María Luisa, Francis, sus hijos y a todos los García Llorente.

GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - José y Graciela Molinos despiden a Agustín y acompañan a sus hijos y nietos en sus oraciones y tristeza.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
    1

    Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

  2. “Tenía miedo de que me vieran como una pibita privilegiada que iba a hacer caridad”
    2

    La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”

  3. China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra
    3

    China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra

  4. Las tres harinas que están repletas de nutrientes
    4

    Las 3 harinas que no tienen gluten y están repletas de nutrientes

Cargando banners ...