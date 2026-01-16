SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín (Padre). - Tus hijos Agustín, María Luisa, Genara, Sofía, Santiago, Martín, Rafael, Josefina, Javier, Pablo, Maria y Andrés, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor la partida al reino de los cielos de nuestro padre y lo encomiendan en sus oraciones.

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín (Padre), q.e.p.d. - Sus hijos María Luisa y Francisco García Santillán, sus nietos y bisnietos participamos la muerte del querido Padre, agradeciendo haberlo tenido tanto tiempo con nosotros y pidiendo una oración por su alma.

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - Sus hijos María I. García y Pérez del Cerro y Sebastián J. Molinos, sus nietos Juan Pablo y José Molinos despiden a Padre y acompañan a sus hermanos y familias con oraciones y tristeza.

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - Isabel y Jaime Zaragoci, Margarita y Martín García Santillán, Mariana y Alberto García Santillán e Inés y Diego García Santillán participan su fallecimiento y acompañan con todo su afecto a María Luisa, Francis, sus hijos y a todos los García Llorente.

✝ GARCÍA LLORENTE, Agustín, q.e.p.d. - José y Graciela Molinos despiden a Agustín y acompañan a sus hijos y nietos en sus oraciones y tristeza.

