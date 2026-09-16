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GARCIA PASTORI, Sofía

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA PASTORI de PEREDA, Sofía (Chopita) q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 11-9-2026. - Su hijo Diego y Alix, junto a sus nietos Lara, Juanjo, Nico y sus bisnietas Gaia y Chiara, la despiden con gran amor, y le agradecen la enorme entrega recibida. ¡Te llevaremos siempre en nuestros corazones! Fue sepultada en el Cementerio Buceo, Montevideo.

GARCIA PASTORI de PEREDA, Sofía (Chopita) q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 11-9-2026. - Su hijo Horacio, Rossana y sus nietos Pedro y Marina participan con profundo pesar su fallecimiento y la despiden con inmenso amor y gratitud. Su recuerdo, su ejemplo y su luz vivirán para siempre en sus corazones. Que descanse en paz. Fue sepultada en el Cementerio del Buceo, Montevideo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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