GARCIA PASTORI, Sofía

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA PASTORI de PEREDA, Sofía (Chopita) q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 11-9-2026. - Su hijo Diego y Alix, junto a sus nietos Lara, Juanjo, Nico y sus bisnietas Gaia y Chiara, la despiden con gran amor, y le agradecen la enorme entrega recibida. ¡Te llevaremos siempre en nuestros corazones! Fue sepultada en el Cementerio Buceo, Montevideo.

✝ GARCIA PASTORI de PEREDA, Sofía (Chopita) q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 11-9-2026. - Su hijo Horacio, Rossana y sus nietos Pedro y Marina participan con profundo pesar su fallecimiento y la despiden con inmenso amor y gratitud. Su recuerdo, su ejemplo y su luz vivirán para siempre en sus corazones. Que descanse en paz. Fue sepultada en el Cementerio del Buceo, Montevideo.

Avisos fúnebres

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