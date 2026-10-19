SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIRIBONE, José Guillermo, q.e.p.d., falleció el 15-10-2026. - Sus compañeros de la Promoción 67 B del Colegio Champagnat lo despiden con afecto, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa