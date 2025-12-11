LA NACION

GONZALEZ ALZAGA, María Alicia De (Mara)

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZALEZ ALZAGA, María Alicia de (Mara). - Edward y María, junto a sus hijos Edu y Berna, Martín y Vicky, Martín y Erica, Marcos y Male, Ale y Jime, Fede y Mery y todos sus nietos, despedimos con profunda tristeza a la querida Mara. Acompañamos a Augusto, Satur y Flia. Te vamos a extrañar mucho.

GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de (Mara). - Tomás, Magda, Rita y Armando hijos y nietos acompañan a Augusto, Saturnino y familia en tan triste momento.

GONZÁLEZ ÁLZAGA, María Alicia de (Mara), q.e.p.d. - María y Francisco Okecki acompañan a Augusto y familia con cariño y piden oraciones en su memoria.

