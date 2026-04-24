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GONZALEZ, Gerardo Cirilo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZALEZ, Gerardo Cirilo, q.e.p.d., falleció el 21-4-2026. - La Asociación Veteranos de Golf de la Argentina participa con dolor y tristeza el fallecimiento de su vicepresidente y acompaña a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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