SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Gerardo Cirilo, q.e.p.d., falleció el 21-4-2026. - La Asociación Veteranos de Golf de la Argentina participa con dolor y tristeza el fallecimiento de su vicepresidente y acompaña a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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