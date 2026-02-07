SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia q.e.p.d., Fall. 3 de febrero de 2026. - Su marido Patricio Pusso, su hija Juana Pusso y sus hijas en el amor Martina y Ximena Pusso y nieto Félix. participan su fallecimiento. Te fuiste pescando en el río que tanto querías, en tu lugar más amado del mundo, Siempre estarás en nuestros corazones y siempre te recordaremos como la persona generosa y leal que fuiste a lo largo de tu vida. Dejas atrás un amor inmenso. Que Dios te tome en la palma de su mano. Sus restos serán velados ell sábado 7, a partir de las 10.00 y el responso será a las 11.45, en el Cementerio Parque Memorial de Pilar.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia. - Cristián Pusso y sus hijos Cristián, Nicolás y Rodrigo, junto a Sofía Campagnoli, con profundo dolor acompañan a Patricio y Juana y piden una oración en su memoria.

✝ GRANDVAL, Cecilia. - Inés Ricur y sus hijos Javier, Inés, Stefanía, María y Silvina despiden a Cecilia con profundo cariño y acompañan con pesar a Patricio, Juana, Marta y familia.

✝ GRANDVAL, Cecilia. - Diego Miguens y sus hijos Luna, Segundo, Marcos y Juana despiden a su queridísima e irremplazable colaboradora con muchísima tristeza y abrazan fuerte y largo a Patricio y Juana. Cómo te vamos a extrañar Cecilia...

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia q.e.p.d. - Despedimos con gran dolor a la querida Ceci, rogando una oración en su memoria. Jasmine y Lalo.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - La Asociación Amigos de la Fragata Libertad participa con inmensa pena su fallecimiento y acompaña al querido amigo y consocio Patricio y a su hija Juana.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Gustavo Criscuolo despide a la señora esposa de su querido y especial amigo Patricio, a quien acompaña en estos momentos.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Valeria Martelli despide a su querida amiga Cecilia y acompaña a Patricio y Juanita en este momento de dolor.

GRANDVAL, Cecilia, q.e.p.d. - Domitilla y Lionello Sagramoso despiden con profundo dolor a Cecilia y acompañan a Patricio y familia en este duro momento.

✝ GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Rodolfo Costantini, Verónica Zuberbuhler y hermanos despiden a Ceci muy tristes, recordando todos los momentos felices que ella les dió, gracias a su dedicación al trabajo y su gran afecto. Una persona increíble, imposible de no extrañar. Un abrazo fuerte a Patricio, su hija y a toda su familia.

GRANDVAL de PUSSO, Cecilia, q.e.p.d. - Alex Laurence (a.) acompaña a Patricio y familia con un fuerte abrazo.

