SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d. - Silvia y Roberto Starke despiden al querido Nicolás con mucha pena y acompañan a Cristina y familia con nuestras oraciones.

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d. - Héctor y Patricia Daza y sus hijos despiden a Nicolás con mucho cariño y acompañan a Cristina, Nacho, Ana y María.

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d. - Fernando y Liliana Archimbal lo despiden con dolor y acompañan a la familia con oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa