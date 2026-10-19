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GRECO, Martha
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRECO, Martha q.e.p.d. - Su hermana Silvia Greco, su sobrina Vanina Greco, su sobrino político Horacio Cama y sus sobrinos nietos Juan Ignacio, Andrés y Julieta Cama la despiden con mucho amor y cariño a la entrañable Nené, sus restos serán velados el dia martes 20/10, de 9 a 12 hs., en Malabia 1662, para luego partir hacia Jardin de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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