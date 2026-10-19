SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRECO, Martha q.e.p.d. - Su hermana Silvia Greco, su sobrina Vanina Greco, su sobrino político Horacio Cama y sus sobrinos nietos Juan Ignacio, Andrés y Julieta Cama la despiden con mucho amor y cariño a la entrañable Nené, sus restos serán velados el dia martes 20/10, de 9 a 12 hs., en Malabia 1662, para luego partir hacia Jardin de Paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa