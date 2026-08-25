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LA NACION

GRUNFELD, Pascual

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRUNFELD, Pascual, q.e.p.d. falleció el 21-8-2026. - Sus amigos de Hebraica Mediodía lamentan profundamente su muerte y acompañan a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres
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