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GRUNFELD, Pascual
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ GRUNFELD, Pascual, q.e.p.d. falleció el 21-8-2026. - Sus amigos de Hebraica Mediodía lamentan profundamente su muerte y acompañan a su familia en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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