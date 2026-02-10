GÜEMES, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GÜEMES de LANUSSE, María Teresa (Marietta), se durmió en la paz del señor el 8-2-2026, en su querida Salta. - Sus hijos Federico, Paco y Ana, Rosario, Tete, María e Ignacio, Laly y Santos, nietos y bisnietos piden una oración en su memoria.

✝ GÜEMES de LANUSSE, María Teresa (Marietta) q.e.p.d. - Sus sobrinos Hernán y Tessa Güemes, hijos y nietos despiden con mucho cariño a la querida tía Mary y acompañan a sus primos Lanusse.

GÜEMES de LANUSSE, María Teresa. - Su sobrino Alberto Ruete Güemes y familia despiden a Tía Mari con cariño y agradecimiento, por su generosidad y ejemplo, y acompañan a sus hermanos primos y sus familias.

✝ GÜEMES de LANUSSE, María Teresa, q.e.p.d., falleció el 8-2-2026. - Ignacio Casares, Dolores Ledesma de Casares y sus hijos despiden con añoranza a la querida Marietta por tantos años de cariño que ella les regaló. Abrazamos a toda la familia.

