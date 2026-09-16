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GUTIÉRREZ EZCURRA, Celina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUTIÉRREZ EZCURRA de PAVLOVSKY, Celina, q.e.p.d. - Con eterna gratitud por haber tenido el privilegio de compartir nuestra vida con ella, despedimos a nuestra querida Nana, agradeciendo profundamente a Dios por el regalo de su vida, por todo el amor que nos dio y por la gran familia que construyó y nos deja como legado. Hoy confiamos en que descansa en los brazos de María, quien la recibe con amor y la acompaña hacia la casa del Padre. Su recuerdo, su amor y sus enseñanzas vivirán para siempre en cada uno de nosotros. Su marido Miguel, sus hijos Maiko y Dolo, Andy y Luly, Caro y Pablo, y Maiu y Alejo, sus nietos, su bisnieto y su querida hermana María Inés.

GUTIÉRREZ EZCURRA de PAVLOVSKY, Celina M., q.e.p.d. - Claudia Ruzzi de Hernández, sus hijos Fernando y Ursula Claudia y sus nietos Fernando y Salvador acompañan con mucha tristeza a esta gran familia en este difícil momento y ruegan oraciones para su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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