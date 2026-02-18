SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KISS, Carlos José. - Tu esposa, Emilce Rebeille de Kiss, y tus hijos, Silvina, Flavia, Gabriela, Vanesa y Jean Phillipe, Charlie, y tus nietos Nicole, Mathias, Iván, Tomás, Nicolás, Alejandro y Zoe te despiden con profundo amor y eterna gratitud por la vida compartida. Gracias por tu ejemplo, tu entrega y tu amor incondicional. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Lo despediremos el 18-2-2026, en Av. Maipu 2860, Olivos, de 13 a 15 hs. Será trasladado a Parque memorial donde recibirá cristiana sepultura.

✝ KISS, Carlos José q.e.p.d., 16-02-2026. - Silfoquímica S.A. Argentina I.C.A. participa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, Carlos José Kiss, a los 92 años. El directorio, la gerencia y todos sus colaboradores acompañan a su familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria, reconociendo su extraordinaria trayectoria, su espíritu emprendedor y su visión, que dieron origen y guiaron el crecimiento de la compañía, dejando un legado invaluable que perdurará en nuestros valores y en nuestro trabajo cotidiano.

Avisos fúnebres

