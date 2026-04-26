SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KOZAMEH, Héctor q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - Tu mujer Ana María Ceballos de Kozameh y tu hijo Héctor (Roco) Kozameh, Analía y tu nieto Ivan te despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

✝ KOZAMEH, Héctor q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - Tu hija María Andrea Kozameh de Agárdy, tu yerno Federico E. Agárdy y tu nieto Constantino despiden con tristeza al Abu Memu y celebran una vida de ejemplo y conducta intachable, con un corazón de puro amor. Rezaremos siempre para que Jesús te cuide eternamente.

Avisos fúnebres

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