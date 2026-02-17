LA NACION

LAMAS FÉLIX, Adolfo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAMAS FÉLIX, Adolfo, q.e.p.d. falleció el 16-2-2026. - Los alumnos de doctorado derecho de la UCA 2025, acompañan a su familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

