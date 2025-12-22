1
LERNER, Diego
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LERNER, Diego, q.e.p.d. - El directorio de Cruzzolin S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento.
LERNER, Diego, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada e hijos despiden con profundo dolor a un amigo y ruegan oraciones en su memoria.
† LERNER, Diego, q.e.p.d. - Te despedimos con gratitud y cariño, acompañando a Belén y a los chicos para que sientan paz y puedan enfrentar el mañana con alegría. Las amigas del Holy Cross y sus familias.
