LERNER, Diego, q.e.p.d. - El directorio de Cruzzolin S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada e hijos despiden con profundo dolor a un amigo y ruegan oraciones en su memoria.

LERNER, Diego, q.e.p.d. - Te despedimos con gratitud y cariño, acompañando a Belén y a los chicos para que sientan paz y puedan enfrentar el mañana con alegría. Las amigas del Holy Cross y sus familias.

