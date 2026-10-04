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LLORENTE, José A
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LLORENTE, José A. - Pedro Fernández Lalanne, sus hijos, y nietos Fernández Llorente participan su fallecimiento y acompañan a su familia con todo cariño.
✝ LLORENTE, José, q.e.p.d. - Sus consuegros Antonio y Florencia Sporleder de Biocca y sus hijos acompañan a Marcos, Magda y a toda la familia Llorente, pidiendo oraciones para el querido Pepe.
✝ LLORENTE, José A. (Pepe). - Su ahijado Carlos M. Guevara y Mercedes Traverso de Guevara despedimos a Pepe con enorme cariño, acompañando a su numerosa familia con nuestras oraciones.
✝ LLORENTE, José, q.e.p.d. - La familia Guerrero Campos Malbrán acompaña a Maggie, Luis y familia con el cariño de siempre.
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LA NACION