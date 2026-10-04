SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe) q.e.p.d., falleció el 3-10-2026. - Sus hijos Ana, Mercedes y Bernardo, Eugenia, Javier (Pbro.), Luis y Virginia, Gabi y Cecilia, Bernardo y Estela, Maggie y Rufino, Andy y Elenita, Mati y Mane, Marcos y Magda, nietos y bisnietos y sus colaboradoras María y Belén participan la partida de Pepe a la casa del Padre de la mano de nuestra Madre María. Piden oraciones por su alma. Sus restos serán despedidos hoy, a las 9, con Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora del Pilar y posterior inhumación en el cementerio de la Recoleta.

LLORENTE, José Antonio. - Su ahijada Pepi celebra su testimonio de vida, y junto a sus Hnos., Sara, Marta, Isabel y José, acompañan con cariño a sus primos.

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe) q.e.p.d. - Mercedes y Bernardo Velar; sus hijos Agustín y Agus, Mechi y Diego, Vicky y Nico, Delfi y nietos despiden al querido abuelo Pepe con mucho cariño.

✝ LLORENTE, José Antonio. - Sus sobrinos Llorente Fornieles: Carlos, Martín, Ignacio, María y Pbro. Alejandro acompañan con cariño y oraciones a todos sus primos.

✝ LLORENTE, José Antonio, se durmió en la Paz del Señor el 3-10-2026. - Marta Bellocq de Llorente participa con gran pena el fallecimiento de Pepe y acompaña con sus oraciones a sus hijos y nietos.

✝ LLORENTE, José Antonio. - Jorge y Juana García Guerra, hijos y nietos despiden al queridísimo Pepe y acompañan a todos los Llorente con su cariño y oraciones.

✝ LLORENTE, José Antonio. - Querido Pepe, fuiste un ejemplo de vida para mí. Te despide con mucho cariño y oraciones, tu sobrina política Verónica Demaria Massey de García Llorente.

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe) q.e.p.d., falleció el 3-10-2026. - Llorente Hnos. S.A. despide a su fundador y ex presidente, agradeciendo sus años de entrega incondicional, su ejemplo de servicio, sencillez y calidez humana para con la empresa, sus empleados y colaboradores.

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe) q.e.p.d., falleció el 3-10-2026. - Los hijos de Paqui Fornieles, Pepi, Enrique, Guillo, Angeles y Salvador despiden al querido Pepe, recordando las humoradas que compartió con papá, acompañando con mucho cariño a todos sus hijos y nietos y pidiendo oraciones en su memoria.

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe). - Guillo Fornieles, sus nueve hijos y Alejandra Calvo despiden al querido Pepe y acompañan con mucho cariño a sus hijos Javier, Luis, Gabriel, Bernardo, Maggie, Andy, Matias y Marcos, sus nueras Ana y Mercedes y a todos sus nietos y bisnietos, pidiendo oraciones en su memoria.

LLORENTE, José Antonio (Pepe). - Jorge y Angeles Bledel acompañan a la familia Llorente con mucho cariño, recordando los lindos momentos compartidos.

LLORENTE, José Antonio (Abuelo Pepe). - Ricardo y Marisa Saúl, sus hijos y nietos, despiden a un ser excepcional y abrazan a Mechi, Vicky y Agustín con muchísimo cariño.

✝ LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - La Espadaña Lobos Club acompaña a su familia, despide a Pepe su socio fundador y pide una oración en su memoria.

✝ LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - Los Guevara: Fernando, Margarita, Mariángela, Miguel, Carlos, Carola, Isabel y Clara despedimos al querido Pepe y acompañamos a los Llorente con nuestras oraciones.

Avisos fúnebres

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