✝ LLORENTE, Susana María, q.e.p.d., falleció el 17-2-2026. - Sus hijos Alejandra y Víctor Molina Viamonte, Cristian y Andrea Fernandez Boll, Rodrigo y Verónica Roson, María Luján y Agustin Pellegrini, Sebastián y Victoria Smith, y sus nietos Marcos, Belén, Lucía, Valentina, Agustín y Teresita, Felipe, Bautista y Martina, Lucas, Marina, José y Fatima, Moro, Trinidad e Indalecio, y sus bisnietos Baltazar, Benicio y Joaquín, la despiden con profundo dolor e invitan a despedirla en el Memorial el jueves 19-2, a las 10, y el entierro, a las 11. Rogamos una oración en su memoria.

