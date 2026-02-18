LA NACION

LLORENTE, Susana María,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LLORENTE, Susana María, q.e.p.d., falleció el 17-2-2026. - Sus hijos Alejandra y Víctor Molina Viamonte, Cristian y Andrea Fernandez Boll, Rodrigo y Verónica Roson, María Luján y Agustin Pellegrini, Sebastián y Victoria Smith, y sus nietos Marcos, Belén, Lucía, Valentina, Agustín y Teresita, Felipe, Bautista y Martina, Lucas, Marina, José y Fatima, Moro, Trinidad e Indalecio, y sus bisnietos Baltazar, Benicio y Joaquín, la despiden con profundo dolor e invitan a despedirla en el Memorial el jueves 19-2, a las 10, y el entierro, a las 11. Rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI
    1

    La Justicia británica ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en el cobro del cupón PBI

  2. La Argentina busca sumarse al exclusivo grupo de los mayores productores del mundo de un elemento clave
    2

    Cobre: la Argentina suma inversiones por más de US$10.000 millones en tres años

  3. Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur
    3

    Un pedido de captura muestra que el fútbol profesional es la fachada preferida del narco más buscado en el Mercosur

  4. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17
    4

    Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17