LOBOS, María Magdalena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby) q.e.p.d., falleció el 3-10-2026. - Tus hijos María y Alejandro, Magdalena, Ignacio y Ana, Máximo, Mercedes, Matías y Carolina, nietos, bisnietos y tus fieles colaboradoras Sebastiana y Rosa te despedimos con mucho amor hoy, 13.30hs., en el Memorial de Pilar.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena, (Baby) q.e.p.d. - falleció el 3-10-2026.- La despedimos con mucho cariño. Tus sobrinos Bellocq Lobos.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena q.e.p.d. - Los amigos de su hijo Ignacio, Diego y Cris Duncan, Pato y May Herrmann, Ale y Fely Páez e Inés Miranda despiden a Baby con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa