LÓPEZ, Walter Eduardo

LÓPEZ, Walter Eduardo. - Descansa en paz querido Walter. Tus compañeros y compañeras de la Fiscalia 23 te recuerdan cálidamente. Hasta luego, en algún momento nos encontraremos.

