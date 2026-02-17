SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUCENA, Graciela, q.e.p.d. - La comunidad educativa de El Buen Ayre participa con dolor el fallecimiento de Graciela, quien fuera de las primeras directoras de su colegio. Acompañamos con cariño a su familia y pedimos una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

