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MARCHESI, Mario Armando
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCHESI, Mario Armando q.e.p.d. - Su mujer María Eugenia Pecci, su hijo Mariano y Fernanda Marchesi; sus nietos Luca y Tomas lo despiden con gran tristeza y piden una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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