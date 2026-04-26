SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARCHESI, Mario Armando q.e.p.d. - Su mujer María Eugenia Pecci, su hijo Mariano y Fernanda Marchesi; sus nietos Luca y Tomas lo despiden con gran tristeza y piden una oración por su alma.

Avisos fúnebres

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