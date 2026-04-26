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MARCHESSI, Mario,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARCHESSI, Mario, q.e.p.d., falleció el 24 de abril de 2026. - Su sobrina Cecilia Franco, Xavi y Martí participan con tristeza su fallecimiento. Agradecemos a Mario todo el amor que nos ha dado y todas las risas que compartimos. Rogamos una oración para su alma y consuelo para Maru y Mariano.

MARCHESSI, Mario q.e.p.d. - Los expresidentes de la Asociación Argentina de Angus, A. Guil, A. Salemme, S. Rodriguez Larreta, R. Orazi y A. Gusman, lamentan el fallecimiento del querido Mario y acompañan con afecto a su esposa María Eugenia y a su hijo Mariano, en tan difícil momento, rezando una oración en su memoria.

MARCHESSI, Mario, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Angus, comisión directiva, socios y staff, lamentan el fallecimiento de su exgerente administrativo. Un gran colaborador durante más de 3 décadas de nuestra asociación. Acompañamos a su esposa, María Eugenia, y a su hijo, Mariano, en este momento tan triste y rogamos una oración por su alma.

MARCHESSI, Mario, q.e.p.d. - Alfredo y Dolly Gusman despiden con dolor al querido Mario, gran ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus, acompañando a su esposa María Eugenia y a su hijo Mariano, en tan irreparable pérdida, ofreciendo una oración en su memoria.

MARCHESSI, Mario A., q.e.p.d. - Con profundo dolor, los vecinos del consorcio acompañan a su señora esposa, María Eugenia Pecci y familia, en este difícil momento, elevando una plegaria en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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