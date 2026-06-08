MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo I.
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo I. (Willy), q.e.p.d., falleció el 7-6-2026. - Su madre Meguy M. de Martínez Zuviría; sus hijos Gioia Martínez Zuviría y Miguel A. Almeyra, Gustavo Martínez Zuviría y Elisa Donadille, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento e invitan a despedirlo en la misa de cuerpo presente hoy, a las 10, en la parroquia de Ntra. Sra. de Loreto.
✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo I. (Willy), q.e.p.d., falleció el 7-6-2026. - Querido Willy, te despedimos con muchísimo dolor pero siempre estarás en nuestros recuerdos. Miguel A. Almeyra y Margarita Martínez Zuviría.
✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Álvaro, Dorotea (as.), Jerónimo y Agustina acompañan a su familia con mucho cariño y oraciones.
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