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MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo Ignacio, q.e.p.d. - Tu mujer Lucila Claret y tus hijos Guillermina y Facundo Casillas, Tomás y Justina y tus nietos Malena y Pedro Casillas te vamos a llevar siempre con nosotros. Agradecemos a todos quienes acompañaron a Willy e invitamos a una misa hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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