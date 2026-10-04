SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Querida prima, cómo te voy a extrañar. Acompañamos con mucho cariño a Ale, Martina, Sofía y Teresita. Mariali Lizaso, Roberto, Josefina y María Guerineau (as.).

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de, falleció el 1-10-2026. - Domingo Luis Zavala y familia acompañan a Alejandro y sus hijas en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a Alejandro y familia con mucho cariño.

✝ MASSA, María Teresa Azcueta Lizaso de. - Javier Ferro, María del Pilar Carrique y sus hijos acompañan a Rodolfo Martín y toda la familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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