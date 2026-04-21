SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASTELLONE, José. - Jorge Heuck despide al gran jefe. Siempre lo recordaré. Hasta el próximo clásico don José.

✝ MASTELLONE, José. - Los accionistas de Mastellone Hnos. S.A. despiden con profundo pesar a don José Mastellone, quien fuera un pilar fundamental para el desarrollo de esta gran empresa. Una vida impregnada por los valores del esfuerzo y el compromiso. Su aporte ha sido invalorable y un ejemplo de trabajo para las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares en este momento tan difícil, deseando que su alma descanse en paz.

✝ MASTELLONE, José. - Con mucha tristeza despedimos a José y acompañamos a Stefi, Vivi y a toda su familia en este doloroso momento. De parte de Facundo y la familia Conta, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame, recordándolo con cariño y respeto.

✝ MASTELLONE, José. - Grupo Arcor, despide con profundo pesar a don José Mastellone, quien fuera un pilar fundamental para el desarrollo de Mastellone Hnos. S.A. Hace llegar sus más sentidas condolencias y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ MASTELLONE, José, q.e.p.d. - Danone participa con profundo pesar el fallecimiento de José Mastellone, cuyo liderazgo e inspiración dejan un legado imborrable en la historia empresarial de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y colegas en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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