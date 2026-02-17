SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAZZA, Susana, q.e.p.d. - Acompañamos con profundo dolor a Paco, Alberto, Susy, Andrés y Teresa, y a toda su familia, en este triste momento. Un cariño muy grande, John, Analía, Ignacio, Santiago y Tomás Mackinlay y sus familias.

✝ MAZZA, Susana, q.e.p.d. - Paco, Alberto, Susy, Andrés y Teresa, elevamos una oración por la triste partida de nuestra querida Susy. La despiden Alec, Federico, Camila y Matías Mackinlay, Laura y sus familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa