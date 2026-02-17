LA NACION

MAZZA, Susana,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAZZA, Susana, q.e.p.d. - Acompañamos con profundo dolor a Paco, Alberto, Susy, Andrés y Teresa, y a toda su familia, en este triste momento. Un cariño muy grande, John, Analía, Ignacio, Santiago y Tomás Mackinlay y sus familias.

MAZZA, Susana, q.e.p.d. - Paco, Alberto, Susy, Andrés y Teresa, elevamos una oración por la triste partida de nuestra querida Susy. La despiden Alec, Federico, Camila y Matías Mackinlay, Laura y sus familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
    1

    Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

  2. Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
    2

    Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín

  3. La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció de casualidad en una panadería en Retiro
    3

    La historia de amor de Robert Duvall y la argentina Luciana Pedraza: la conoció en una panadería, ella no sabía quién era él

  4. El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo preso en El Helicoide
    4

    El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo preso en El Helicoide