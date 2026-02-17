LA NACION

MELHEM, Oscar

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MELHEM, Oscar q.e.p.d. - Marta Pulenta de Dantur y Flia. participan el fallecimiento del querido primo y amigo, y se unen al dolor de la familia.

MELHEM, Oscar (Oki). - Sus consuegros Héctor y Graciela Page; sus hijos, Agustín y Verónica y sus nietos Clari y Lucas Melhem y Agus Page participan con profundo dolor su partida. Lo recordaremos con inmenso cariño y estará para siempre en nuestros corazones. Acompañamos a Delia y a sus hijos Diana, Adriana, Daniel y Pablo que conservarán el recuerdo de un padre ejemplar.

MELHEM, Oscar. - Beatriz Nofal, hijos y nietos acompañan a Delia y familia con todo cariño.

MELHEM, Oscar q.e.p.d., falleció el día 16-2-2026. - Tu querida esposa Delia; tus hijos Diana, Adriana, Daniel y Pablo; tus nietos Agustín, Daniela, Valentina, Camille, Alfonso, Victoria, Olivia, Belén, Joaquín, Clara, Alex y Lucas; y tus nueras y yernos Vero, Silvie, Edu y Pablo, te despedimos con un amor inmenso y una gratitud eterna. Fuiste un padre maravilloso, un abuelo lleno de ternura, nuestro guía, nuestro ejemplo y nuestro orgullo. Gracias por todo lo que nos diste. Vivís para siempre en nuestros corazones.

