MELHEM, Oscar,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Gustavo y Delia Melhem (as.) y sus hijos (as.) despiden con tristeza al querido primo Oscar y acompañan con gran cariño a Delia y a sus hijos Diana, Daniel, Adriana, Pablo y a sus nietos en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Carlos y Nora Melhem, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Delia, Diana, Adri, Daniel, Pablo y familias en este triste momento.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Ana y Ezequiel Ogueta, Celina y nietos ruegan orar por él.
✝ MELHEM, Oscar q.e.p.d. - Martin Belvisi, Mariana Candia e hijas acompañan a Daniel, Silvie, Valentina, Alfonso y Joaquín en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Carla y Marco acompañan desde la distancia a Delia y sus hijos con mucho cariño y despiden a su querido amigo.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Analía y sus hijos Mariana y Tomás, Alejandro y Connie, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Delia, Diana, Adriana, Daniel, Pablo y Flias. en este doloroso momento.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Aline, Arturo Karagozlu e hijos acompañan a Delia y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa