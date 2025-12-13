SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENDEZ, Catalina, falleció el 11-12-2025. - El presidente, vicepresidente, directorio, gerente general y todo el equipo del Banco Nación acompañan, en este momento de profundo dolor, a Martín Mendez y a toda su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa