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MÉNDEZ HUERGO, Beatriz,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MÉNDEZ HUERGO, Beatriz, q.e.p.d. - Sus sobrinos Ezcurra: Carlos, Máximo, Miguel y Cecilia, Emilio y Consuelo, Santiago y Jorgelina, Cuqui y Diego, y Teresa, e hijos, despiden con profundo dolor a su tía amada, siempre presente en sus vidas, y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, desde las 14.30, con responso a las 16.30, en el Jardín de Paz.

MENDEZ HUERGO, Beatriz. - Despido con pena a mi querida amiga Beatriz. Acompaño a sus sobrinos Ezcurra con un abrazo cariñoso. Luisa Atucha.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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