SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGUENS BEMBERG, Carlos José, q.e.p.d. - El C.E.M.I.C. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Agradeceremos siempre su permanente colaboración con nuestra institución, muy especialmente con sus objetivos en la educación médica y el cumplimiento de nuestra misión institucional.

✝ MIGUENS BEMBERG, Carlos José, q.e.p.d. - La Fundación Norberto Quirno participa su fallecimiento, agradece profundamente su invalorable apoyo como benefactor y acompaña a la familia Miguens Bemberg en el dolor, pidiendo una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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