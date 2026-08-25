MONTANA, María Amelia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MONTANA de BILOTTE, María Amelia, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra madre y abuela adorada. Federico y sus hijos Antonia y Félix; María Ignacia y Luciano Scaminaci y sus hijos Fermín, Joaquina, Faustino, Baltazar y Beltrán; Pilar y Karel Vantomme y sus hijos Anna y Gaspar; Magdalena y sus hijos Josefina Gastaldi y Juan Ciro Aprile; Francisco y Lucía Romano y su hija Clara celebran y agradecen su vida.

✝ MONTANA de BILOTTE, María Amelia, q.e.p.d. - Sus amigas Dora Moneta de Landívar y Martha Moneta de López Naguil y sus hijos, María y Marcos, Juan Felipe, Julián y Mónica, y Sofía y Alejandro la despiden con mucha tristeza y abrazan a sus queridos hijos Federico, Main, Pili, Magdalena y Francisco y a sus familias.

Avisos fúnebres

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