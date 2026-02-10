LA NACION

MORENO, Oscar,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORENO, Oscar, q.e.p.d. - Oscar Moreno, un amigo y un referente del mundo de la cultura y de la academia, manteniendo su pensar sin exclusiones. Acompaño a Juan, Federico y familia en este momento. Horacio Martínez.

MORENO, Oscar, q.e.p.d., falleció el 8-2-2026. - El consejo superior de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, su rector emérito Aníbal Jozami, su rector Martín Kaufmann, su vicerrectora Diana Wechsler, docentes y alumnos despiden con tristeza y respeto al que fuera director de la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura y profesor en la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    1

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  2. Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región
    2

    Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región

  3. La naranja y la mandarina se quedaron afuera del documento, pero apuestan a una negociación pendiente
    3

    Acuerdo con Estados Unidos: la naranja y la mandarina se quedaron afuera del documento, pero apuestan a una negociación pendiente

  4. Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito
    4

    Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito