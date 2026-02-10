SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORENO, Oscar, q.e.p.d. - Oscar Moreno, un amigo y un referente del mundo de la cultura y de la academia, manteniendo su pensar sin exclusiones. Acompaño a Juan, Federico y familia en este momento. Horacio Martínez.

✝ MORENO, Oscar, q.e.p.d., falleció el 8-2-2026. - El consejo superior de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, su rector emérito Aníbal Jozami, su rector Martín Kaufmann, su vicerrectora Diana Wechsler, docentes y alumnos despiden con tristeza y respeto al que fuera director de la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura y profesor en la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

