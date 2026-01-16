NAÓN, Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NAÓN de FERRECCIO, Susana, q.e.p.d. - Su hermana Marta Naón; sus hijos Moira, Tomás, Cynthia y Roberto, y Matías O¨Farrell y sus nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ NAON de FERRECCIO, Susana. - Freddy Ferreccio, sus hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

✝ NAÓN de FERRECCIO, Susana, q.e.p.d. - El consorcio Posadas 1602/12 lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

