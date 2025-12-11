LA NACION

ONETO GAONA DE PERKINS, Magdalena

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Sus hijos Nicolás y Carmen de Irigoyen, Max, Malena y Leandro Castelli, Patricio y María Cantero, y María Yarnoz; sus nietos Fermín, Juana, Elena, Benito, Carmen y Jacinta Perkins Irigoyen, Pablo, Isabel, Lucía, Esteban y Ana Perkins Yarnoz, Ramón, Vicente y Lourdes Castelli Perkins y Guadalupe, Dionisio y Eloísa Perkins Cantero, la despiden con inmenso amor, con la certeza de un encuentro en el cielo, agradecen a Dios su vida y ruegan una oración por su alma. Invitan a despedirla hoy, 15 hs., misa en Jardín de Paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa
    1

    Los ex Gran Hermano estrenaron su serie y en Intrusos no pudieron contener la risa: “¿Van a los premios Oscar?"

  2. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    2

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

  3. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre
    3

    Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo

  4. Un fuerte brote de gripe afecta a Europa y toman medidas para evitar su propagación
    4

    Un fuerte brote de gripe afecta a Europa y toman medidas para evitar su propagación

Cargando banners ...