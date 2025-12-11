SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Sus hijos Nicolás y Carmen de Irigoyen, Max, Malena y Leandro Castelli, Patricio y María Cantero, y María Yarnoz; sus nietos Fermín, Juana, Elena, Benito, Carmen y Jacinta Perkins Irigoyen, Pablo, Isabel, Lucía, Esteban y Ana Perkins Yarnoz, Ramón, Vicente y Lourdes Castelli Perkins y Guadalupe, Dionisio y Eloísa Perkins Cantero, la despiden con inmenso amor, con la certeza de un encuentro en el cielo, agradecen a Dios su vida y ruegan una oración por su alma. Invitan a despedirla hoy, 15 hs., misa en Jardín de Paz.

