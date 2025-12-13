LA NACION

ONETO GAONA DE PERKINS, Magdalena

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Los amigos de sus hijos Nico y Carmen: Pía Lasala y Jerry Francia, y Majo Adrogué y Julián Gálvez, los abrazan en la despedida a Malena, y rezan para que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Despedimos con enorme tristeza a nuestra queridísima amiga Malena y acompañamos a sus hijos y nietos en su dolor. Millaray y Quique Vaeza y familia.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Valeria Martelli (a.) despide a su querida amiga Malena con profunda tristeza, acompañando a Malenita y a toda la familia en este triste momento.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Alfredo J. Ledesma y Lucila Bayley de Ledesma despiden a Malena con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Tu hermano Santiago y Helen, Josie, Camila, Tito, Mia, Vicky y Santi te despedimos con muchísima tristeza, recordando tantos buenos momentos compartidos. Acompañamos a Nico, Max, Male, Pato y familias con un fuerte abrazo.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Su hermana Viviana y Alejandro, Pimpi y Loli, Mariana y Franky, Alexia y Ricky y nietos acompañan a Nico y Carmen, Max y María, Malenita y Leandro, Pato y María y nietos y recuerdan a Male con mucho cariño, rogando una oración en su memoria.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Jacinto Peralta Ramos y Dolores Freixas despiden con tristeza a Malena y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Hoy despido a la hermana mayor que no tuve y que la vida me regaló. Tantos años juntas, tantas emociones profundas compartidas, hiciste conmigo lo que las hermanas mayores hacen: me escuchaste, me contuviste y me abrazaste cada vez que lo necesité. Ojalá hayas sentido que pude hacer lo mismo con vos. Sabes muy bien lo que te voy a extrañar. Ahora es el momento de llorarte, pero te prometo que te voy a recordar todos los días como mereces ser honrada. La persona que más amaba la vida, la risa más alegre y optimista, la mirada más original y diferente sobre todas las cosas. Ahora no puedo, pero te juro que recordarte será una fiesta. Comeremos rico y celebraremos la vida que compartimos con tanta alegría. Te quiero, Malala.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Malala, Fernando, Fer y Dolo, Trini y Pitu despiden a la querida Malena y abrazan a toda su familia.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Josefina M. Perkins acompaña con mucho cariño a sus hijos Nico, Max, Male y Pato en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Los hermanos Campos Malbran la recordarán siempre con mucha alegría.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Rosemary Smith (a.), hijos y nietos despiden a Malena y acompañan con gran cariño a su familia.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Tu hermana María José y Adolfo, tu ahijado Adolfito y Maggie, Hna. Marina de Dios, Delfi y nietos te despiden con mucha tristeza y te agradecen la vida compartida. Acompañamos con mucho cariño a Nico y Carmen, Max, Malenita y Leandro, Pato y María y nietos, ofreciendo oraciones en su querida memoria.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Enrique Fernández Cortes y Cristina Monguillot acompañan con enorme cariño a Male y toda su familia.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena. - Patricia A. de Lafuente, Marina, Ximena, Vicky y Camila despiden a la querida, inolvidable e irremplazable Malena y acompañan a sus hijos, nietos y hermanas con gran cariño. Malenita que descanses en paz.

ONETO GAONA de PERKINS, Magdalena, q.e.p.d. - Su hermana Ana Inés y sus hijos Patricio y Laura, Martín y Mariana, Diego y Lucila y Ana Inés y Luis despiden con mucho cariño a Malena y acompañan a Nico, Max, Male y Pato en sus oraciones.

