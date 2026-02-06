SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PALACIOS, Juan Carlos, 12-3-44 - 5-2-2026. - Sus hijos Juan Facundo y Norma, Máximo y Mercedes, Victoria y Julián, Lia y Gastón; sus nietos Fermín y Máxima, Benjamín, Catalina y Felipe, Homero, Agustín, Ramiro y Matías, Gaspar y Guadalupe lo despiden con mucho amor y cariño. ¡Te vamos a extrañar!

PALACIOS, Juan Carlos. - Claudio Belocopitt participa su fallecimiento con mucha tristeza y acompaña a su familia en este difícil momento.

✝ PALACIOS, Juan Carlos, Sr. q.e.p.d. - La mesa ejecutiva, el consejo directivo, directivos y colaboradores del Grupo OSDE participan con profundo dolor su fallecimiento. Despiden con enorme afecto y gratitud a quien fuera su presidente, un líder íntegro que con sabiduría, humildad y generosidad marcó el camino de su organización durante casi 40 años. Acompañan a su familia con mucho afecto en este triste momento y elevan una oración por su eterno descanso.

PALACIOS, Juan Carlos. - Swiss Medical Group participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ PALACIOS, Juan Carlos. - Ada y Ciro Scotti despiden a su amigo Juan y ruegan una oración en su memoria.

✝ PALACIOS, Juan Carlos, Sr. q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a Juan Carlos Palacios, querido amigo, ejemplo de bondad y generosidad. Acompañamos a su familia con enorme cariño y elevamos una oración por su eterno descanso. Martín Pochat y familia.

✝ PALACIOS, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los socios y abogados del estudio Cassagne Abogados acompañan a Juan Facundo y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ PALACIOS, Juan Carlos, q.e.p.d. - Máximo y Peque Fonrouge participan con gran dolor el fallecimiento del querido Juan Carlos y acompañan a Juan Facundo, Vicky y Julián, Máximo y Lia y a toda su familia en este triste momento, pidiendo oraciones en su memoria.

