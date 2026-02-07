SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PALACIOS, Juan Carlos, 5-2-2026. - Sus hermanos Virginia y Octavio Palacios y sus sobrinos Guadalupe y Pilar Palacios, y Corina, Josefina, Álvaro, Mercedes, Mora y Catalina Rodriguez Riglos despiden a su querido hermano y tío con mucho amor.

✝ PALACIOS, Juan Carlos q.e.p.d. - Matías (Cuqui) y Magda Olmos Cano e hijos te despiden con cariño y acompañan a los queridos Palacios.

✝ PALACIOS, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los consejos directivos de Obra Social A.S.E., Medifé A.C. y Sanatorio Finochietto participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, integrantes de Grupo OSDE y amigos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa