1
PALACIOS, Juan Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PALACIOS, Juan Carlos, 5-2-2026. - Sus hermanos Virginia y Octavio Palacios y sus sobrinos Guadalupe y Pilar Palacios, y Corina, Josefina, Álvaro, Mercedes, Mora y Catalina Rodriguez Riglos despiden a su querido hermano y tío con mucho amor.
✝ PALACIOS, Juan Carlos q.e.p.d. - Matías (Cuqui) y Magda Olmos Cano e hijos te despiden con cariño y acompañan a los queridos Palacios.
✝ PALACIOS, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los consejos directivos de Obra Social A.S.E., Medifé A.C. y Sanatorio Finochietto participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, integrantes de Grupo OSDE y amigos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado
- 3
Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero
- 4
Copa Davis: Marco Trungelliti sintió el desgaste físico, cayó frente a Kwon y la serie quedó 1-1