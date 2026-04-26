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PALADINI, Mario
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ PALADINI, Mario, Ing., q.e.p.d. - Con tristeza te despedimos, tu esposa Silvia, tus hijos, María Helena, Florencia, Luciano y Damián, tus hijos políticos, Osvaldo, Turi y Claudia y tus nietos, Sol, Fran, Agus, Micky, Bauti, Clari y Tomi. Honramos su memoria hoy, de 10 a 12 hs., en Memorial, Pilar.
✝ PALADINI, Mario, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Virrey del Pino 1739 participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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