SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PALADINI, Mario, Ing., q.e.p.d. - Con tristeza te despedimos, tu esposa Silvia, tus hijos, María Helena, Florencia, Luciano y Damián, tus hijos políticos, Osvaldo, Turi y Claudia y tus nietos, Sol, Fran, Agus, Micky, Bauti, Clari y Tomi. Honramos su memoria hoy, de 10 a 12 hs., en Memorial, Pilar.

✝ PALADINI, Mario, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Virrey del Pino 1739 participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa