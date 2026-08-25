SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PALERMO, Miguel Angel. - El consejo directivo de la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina despide a Miguel Ángel, un gran profesional que trabajó incansablemente por mejorar la calidad de la atención de la institución. Acompañamos a su familia en este triste momento.

✝ PALERMO, Miguel Angel. - Héctor Daer y Federico West Ocampo despiden al amigo Miguel con mucha tristeza y acompañan a Aida, Laura y Cecilia en este doloroso momento.

✝ PALERMO, Miguel Angel. - El Dr. Alfredo Stern acompaña a su familia en este momento de dolor.

✝ PALERMO, Miguel Angel. - Carlos y Carolina West Ocampo, junto a sus familias, despiden con mucho dolor al querido e inolvidable amigo Miguel y acompañan en este doloroso momento a Aida, Laura y Cecilia.

✝ PALERMO, Miguel Angel. - El consejo directivo de la Federación de Asociaciones del Personal de la Sanidad Argentina despide a Miguel Angel, un destacado profesional que dedicó su vida al fortalecimiento de la organización sindical. Acompaña a su familia en este duro momento.

Avisos fúnebres

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