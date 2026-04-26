SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PELHAM, Gina, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes participa con profundo dolor el fallecimiento de lady Gina Pelham. Gina fue mucho más que una gran criadora y referente del caballo árabe; fue una persona profundamente querida, generosa y luminosa, que supo brindar cariño, contención y enseñanzas a todos quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Desde Haras La Catalina impulsó con pasión el crecimiento de la raza, acompañando a innumerables criadores y sembrando amor por esta actividad en cada paso de su camino. Su calidez humana, su nobleza y su permanente entrega dejaron una huella imborrable en Argentina y en el mundo entero. Acompañamos con enorme cariño a su familia, amigos y seres queridos en este triste momento, elevando una oración por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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