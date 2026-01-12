LA NACION

PEÑA, Dimas,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - Marcelo Giusto y María Bullrich (as.), lo despiden con oraciones y acompañan a los Peña en su tristeza con enorme cariño. Pancho querido, estamos lejos pero estás muy presente. Hoy se celebrará una misa en su memoria en la Basílica de Santa María Maggiore, Roma.

PEÑA, Dimas C., q.e.p.d. - Félix Gaviña Naón y su familia despiden a Dimitas con todo cariño y acompañan a Lucila, Victoria y a sus hermanos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania hay miles de personas sin luz ni agua”
    1

    Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”

  2. Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
    2

    Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

  3. La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri
    3

    La palabra de Juliana Awada tras la separación de Mauricio Macri

  4. La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación
    4

    La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación

Cargando banners ...