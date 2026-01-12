SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PEÑA, Dimas, q.e.p.d. - Marcelo Giusto y María Bullrich (as.), lo despiden con oraciones y acompañan a los Peña en su tristeza con enorme cariño. Pancho querido, estamos lejos pero estás muy presente. Hoy se celebrará una misa en su memoria en la Basílica de Santa María Maggiore, Roma.

✝ PEÑA, Dimas C., q.e.p.d. - Félix Gaviña Naón y su familia despiden a Dimitas con todo cariño y acompañan a Lucila, Victoria y a sus hermanos en este triste momento.

Avisos fúnebres

