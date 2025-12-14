SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† PEÑALVA, Óscar Roberto, q.e.p.d., falleció el 12-12-2025. - Las empresas Semillas Biscayart SA y Carlos Biscayart SA acompañan a su familia y a todo el equipo de Ceres Tolvas en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa