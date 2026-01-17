PERIA, Ethel Azucena,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PERIA de ETCHEGONCELHAY, Ethel Azucena, (Coca), q.e.p.d., falleció el 15 de enero de 2026. - Sus hijas Euge y Tere, su yerno Mario; sus nietas Coti, Delfi y Achu, su bisnieta Kata; sus nietos Nacho, Mati y Rolo, Alejandro y familiares la despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa