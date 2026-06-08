PRIETO, MARÍA ELENA

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ PRIETO DE DÍAZ BAEZ, MARÍA ELENA, q.e.p.d. - Tu hijo Mariano y tus amados nietos Sofía y Manuel, Manuel y Tomás te agradecen por todo tu amor y enseñanzas. Te vamos a extrañar y recordar siempre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa